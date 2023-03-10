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議員質疑牙醫人手推算不準確　盧寵茂：有差別並非「錯」

  • i-Cable
  • 2023年03月10日
【有線新聞】政府正進行醫護人手推算，有議員質疑過往推算不準確，得出牙醫充裕的結論。醫務衞生局局長盧寵茂說推算有差別並非「錯」，仍有參考價值，今次推算模型經過優化，會由醫管局負責。
選委會界別議員陳凱欣：「上次報告有些推算非常不準確，以牙醫為例，推算中期牙醫短缺情況將持續，但人手短缺逐漸會收窄，又提到牙齒治療員人手充裕。」
盧寵茂：「推算不會有百分百完美模式。我用一個比喻，好像天氣預測，可能有時我們會投訴天氣預測未必準確，但毫無疑問天文台不斷優化。牙醫的估算似乎與現在看的可能有差別，因我們掌握的數據多了，很難說當時的估算是錯。」
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