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社會復常｜外傭續約及居留彈性安排5月1日終止

  • i-Cable
  • 2023年03月10日
【有線新聞】因應疫情實施的外傭續約及居留彈性安排5月1日終止，政府提醒僱主及外傭盡快商討安排。
在彈性安排下，只要勞資雙方同意，就可延長最多半年的外傭合約。政府說安排只適用於4月30日或之前屆滿的合約，僱主須於合約屆滿日前遞交申請；早前亦容許外傭申請延長續約或簽新約後的逗留期限，如果期限在4月30日或之前屆滿，就須於屆滿前8星期申請，5月1日後屆滿逗留期就不會獲額外延期。
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