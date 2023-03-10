非本地培訓護士擬准免試註冊　盧寵茂：所屬醫療機構把關　陳凱欣冀「止血」減流失

【有線新聞】行政府建議修例引入非本地培訓護士，醫務衞生局局長盧寵茂說透過考牌機制來港的護士非常少，強調建議中的免試註冊途徑，護士質素會由所屬醫療機構及護士管理局把關。

現時非本地培訓護士要來港註冊必須考執業試，不過合格率非常低，前年73人報考筆試，只有11人合格，合格率是15%，通過第二關實習試的更只剩4人。醫務衞生局建議增設特別註冊途徑，非本地護士在公營機構做滿一定年期就可以免試正式註冊。有立法會議員關注如何確保護士的質素。

醫療衞生界議員林哲玄：「申請人有甚麼先決條件？換句話說，需要接受甚麼訓練？是否指定地方訓練？工作經驗、學術水平或原註冊地在哪裏？這些有沒有既定想法？」

盧寵茂：「甚麼條件及標準，這方面我們會徵詢業界意見，最終由護士管理局作出決定。其工作過程也有在職評核，例如在醫管局工作，特別我提到有團隊、有醫生及資歷高的護士監察其工作，確保他符合條件。」

有議員就認為當務之急是減少人手流失。選委會界別議員陳凱欣：「你這邊廂吸引人來、聘請人來，透過海外特別註冊、有限度註冊，但另一邊廂也要止血。現在醫管局內部的流失情況是因為士氣或硬件、醫院環境，你看到近日很多東西塌下、器材等等，工作環境令醫護人員很不喜歡。」

盧寵茂：「我們要先改善人手，就自然會提升吸引力，這是重要元素。愈是人手短缺，我們同事面對的壓力就愈大，亦令更多人會對工作環境有不滿。」盧寵茂又說預計未來每年本地可培訓約2800名護士，相信對中長期人手供應有幫助。