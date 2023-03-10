初選案｜區諾軒指楊雪盈非「PLAN B」仍參選違共識　與控方陳詞有出入

【有線新聞】民主派初選案續審，區諾軒繼續接受控方盤問，提到不認罪的被告之一、時任灣仔區議會主席楊雪盈並非任何人的「PLAN B」，初選落敗後違反承諾仍然參選，這個講法與控方的開案陳詞有出入。

審訊第23天，繼續由控方證人區諾軒作供，提到楊雪盈出席港島區協調會議時，沒有就戴耀廷的政治想法，包括否決預算案、爭取五大訴求等表達意見，只是集中講替補機制，因為她不同意採用「靈童制」，即是被取消資格的候選人有權指定替代人選。楊雪盈希望改為按得票排名補上，但她的意見沒有被採納；輸了初選後沒有人找她做「PLAN B」，楊雪盈仍然報名參選，是違反初選的共識。不過區諾軒這個供詞明顯與控方案情有出入，因為律政司在開案陳詞說，楊雪盈是依照初選計劃，以「PLAN B」身分代替被取消資格的人出選。

區諾軒之後被辯方問到是否應該將初選計劃，與戴耀廷的攬炒十部曲文章分開來看。他說初選提名表格及相關文件都無講過這篇文章，只是戴耀廷出席港島第一次會議時提過，亦在九龍西第二次會議「單向地」提過否決預算案。目前被通緝的張崑陽當日在會上有說贊成攬炒十部曲，社民連岑子杰反對否決預算案，因為他們支持全民退休保障，其餘的人都沒有表態。