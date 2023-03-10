24歲男子前年七一禮賓府縱火　認罪還柙至月底判刑

【有線新聞】一名男子承認前年七一在禮賓府縱火，還柙至月底判刑。

24歲的被告被指在前年七月一日凌晨將土製燃燒裝置，由下亞厘畢道擲向禮賓府，之後攀入禮賓府範圍，走近引爆裝置。站崗人員聽到爆炸聲後，在禮賓府約20米外發現有植被起火。警方在現場檢獲松節水金屬罐及一隻手套，驗到被告的DNA。他承認一項縱火罪，法庭月底判刑。