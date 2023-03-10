返回
按輸入鍵開始搜尋

李家超：熱烈祝賀習近平全票連任　會團結各界做好說好一國兩制

  • i-Cable
  • 2023年03月10日
【有線新聞】行政長官李家超熱烈祝賀習近平全票連任國家主席及中央軍委主席。
李家超說自習近平擔任國家主席以來，中央堅定不移、全面準確貫徹一國兩制、港人治港、高度自治方針，落實愛國者治港原則，全面支持香港進入由治及興新階段，亦多次表明中央全力支持特區政府依法施政，為特區注入強大信心，是香港發展的巨大動力；特區會團結各界，聚焦經濟、改善民生，做好和說好一國兩制成功實踐的事實，更積極融入國家發展大局。
其他人也在看
尖沙咀地盤四級火｜燒逾9小時始救熄　波及喜來登、重慶大廈等　有市民稱像災難片
2023年03月03日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟　填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
2023年03月02日
深圳數字人民幣教學　港人用八達通拍卡　即拎$200人民幣｜附領取方法
2023年03月07日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學　健康申報3大方法一文看｜附申報網址
2023年03月07日
一線搜查｜樓上鄰居深夜發噪音　港男投訴不果　鐵閘走廊貼大字報警告：玩謝佢
2023年03月07日
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回　前夫一家背景複雜　一文整合案情重點
2023年02月27日