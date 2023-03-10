李家超：熱烈祝賀習近平全票連任　會團結各界做好說好一國兩制

【有線新聞】行政長官李家超熱烈祝賀習近平全票連任國家主席及中央軍委主席。

李家超說自習近平擔任國家主席以來，中央堅定不移、全面準確貫徹一國兩制、港人治港、高度自治方針，落實愛國者治港原則，全面支持香港進入由治及興新階段，亦多次表明中央全力支持特區政府依法施政，為特區注入強大信心，是香港發展的巨大動力；特區會團結各界，聚焦經濟、改善民生，做好和說好一國兩制成功實踐的事實，更積極融入國家發展大局。