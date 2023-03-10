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墨西哥黑幫交出5人指涉及美國人被擄事件

  • i-Cable
  • 2023年03月10日
墨西哥黑幫交出5人指涉及美國人被擄事件

【有線新聞】4名美國人在墨西哥被擄走事件遇害的2名死者，遺體送回美國。一個墨西哥黑幫發信道歉，稱已交出涉案成員。

墨西哥當局完成2名死者的驗屍工作，遺體由車隊運送到邊境移交美方。事件中另外2名生還者，日前已返回美國。調查人員又在一架車上，發現5名被綁著的男人。當地傳媒和網上流傳販毒集團的信，為事件向公眾致歉，並附有一張5名集團成員的相，指是他們擅作主張作案，決定交出5人，但當局對他們是否真正兇徒存疑。
4名美國人上周前往墨西哥邊境城市馬塔莫羅斯期間，懷疑被毒販誤認擄走。
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