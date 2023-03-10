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社會復常｜疫情後首有郵輪公司以香港作母港　料年內推百班次公海遊

  • i-Cable
  • 2023年03月10日
【有線新聞】名勝世界郵輪旗下的「名勝世界壹號」到訪香港，將以香港作母港，是全面復常以來第一艘。
作為疫情後首間以香港作母港的郵輪公司，「名勝世界壹號」今個月會推出一系列公海遊航次，下月起就會有由香港前往台灣高雄的航次，預計今年開出100班。集團總裁吳明發說香港對內地及國際旅客都有吸引力，有信心以香港作為母港，能帶來龐大商機。
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