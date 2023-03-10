蔡天鳳碎屍案｜龍尾村辦超渡法事　村長：多名村民情緒不安需服安眠藥

【有線新聞】大埔龍尾村碎屍案發生超過兩星期，村民舉行法事超渡。

早上10時，多名道士敲鐘唸經，村民輪流拜祭及上香。村長表示案發後有2至3名村民情緒受影響，感到不安及驚慌、未能入睡，要看醫生及服用安眠藥。紅十字會及其他團體上星期為村民提供心理輔導。