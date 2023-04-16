消費券2023｜4.16先派3,000元　第二期可更換領取平台　陳茂波：想盡快送到市民手

【有線新聞】5,000元消費券分兩期派發，首期3,000元下月16日自動入帳給去年領取過的市民，預計約640萬人受惠，餘下2,000元7月發放；合資格非永久居民就獲發2,500元，同樣分兩期。

新一期消費券縮水一半至5,000元，第一期3,000元4月16日入帳。去年領取過消費券的市民不用再登記，但不可以轉收錢的平台，首期要在10月31日前用完。第二期就會在7月16日發放，有效期至明年1月31日。合資格非永久居民獲發2,500元，第一期先發1,500元、第二期1,000元，發放日期與其他人一樣。

財政司司長陳茂波：「為何第一期不要『轉會』？因為我們想盡快將第一期的3,000元送到市民手上，所以最方便的方法就是跟以往大家領取消費券登記支付工具的帳戶直接發放給大家，所以我們能在四月中，在4月16日將錢轉給大家。我們亦明白對市民來說想方便一點，不要（分期）那麼多次，所以我們現在最後定了兩次，希望是合適的平衡。」

與以往不一樣，今次無論用哪一款支付工具都可以一筆過領取第一期3,000元，不過用八達通就要6月底前用完，才能於7月中準時領第二期，如果6月真的用不完，在7月底前用完，亦可以在8月16日收取第二期消費券，如此類推，最後領取限期是11月16日，如果在10月底都未用完第一期消費券，有機會不能領取第二期。

市民如果因遺失原有支付賬戶，或長者想轉用樂悠卡領取消費券，可透過消費券計劃網站更改登記記錄、郵寄申請表格或前往服務中心辦理手續。八間服務中心開放至今個月29日，開放時間為星期一至六上午9時下午至6時。