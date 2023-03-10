社會復常｜下周四起所有學生毋須快測　當局提醒懷疑校內爆發應呈報

【有線新聞】下星期四起所有學生上學毋須再做快測和量體溫。

中學生月初已經毋須每日快測，教育局說本月16日起小學、幼稚園和特殊學校快測要求亦會取消，所有學校教職員、學生及訪客進入校舍前毋須量體溫。局方提醒學校繼續留意師生健康狀況，如果懷疑校內有爆發，應該向衞生防護中心呈報。