荔枝角收押所28歲男囚犯昏迷　送院後不治

【有線新聞】一名男囚犯在荔枝角收押所內昏迷，送院後證實不治。

該名28歲男囚犯患精神病，昨日因刑事恐嚇罪還柙，在院所醫院接受觀察。懲教署人員今早7時54分發現他於病床上昏迷，隨即為他急救，並召救護車送院，其後情況惡化，延至早上8時31分不治。懲教署已通知警方，死因庭將會研訊。