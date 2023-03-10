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消息：李慧琼晉身全國人大常委人選名單 明交全體會議投票
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2023年03月10日
【有線新聞】消息指民建聯主席李慧琼晉身新一屆全國人大常委人選名單，明日將交由全體會議投票。
全國人大各代表團下午在駐地舉行會議，醞釀新一屆常委人選。據了解李慧琼是名單上唯一的香港代表，她今屆才由政協轉跑道，很大機會一舉晉身人大常委，情況與即將卸任的譚耀宗一樣。李慧琼上京前說若有機會接任，一定會全力以赴。
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