消息：李慧琼晉身全國人大常委人選名單　明交全體會議投票

【有線新聞】消息指民建聯主席李慧琼晉身新一屆全國人大常委人選名單，明日將交由全體會議投票。

全國人大各代表團下午在駐地舉行會議，醞釀新一屆常委人選。據了解李慧琼是名單上唯一的香港代表，她今屆才由政協轉跑道，很大機會一舉晉身人大常委，情況與即將卸任的譚耀宗一樣。李慧琼上京前說若有機會接任，一定會全力以赴。