全港學界精英足球賽　聖若瑟互射12碼挫男拔奪冠

【有線新聞】全港學界精英足球賽，聖若瑟書院奪得冠軍，決賽10人應戰下，以2比2逼和拔萃男書院，靠互射12碼贏4比3。

要吶喊就大聲一點，無論是聖若瑟，還是拔萃男書院，都瘋狂為自己校隊打氣，相隔三年復辦的精英賽，雙方球員和啦啦隊一樣鬥得激烈。

兩隊晉級過程都沒有失球，男拔攻力強勁，總共攻入17球，聖若瑟只有9球。

被視為港九D1學界的翻版，甲組冠軍、綠衫的聖若瑟，靠袁振謙帶球壓入禁區射入，開賽3分鐘幫球隊先開紀錄。

但30分鐘後拔萃的曾昭灝，先避過門將張桂華，再射地波入網，幫拔萃追平1比1。

聖若瑟換邊後43分鐘遇到難關，李澤淳兩黃一紅被逐，男拔博得12碼，由曾昭灝操刀射入 ，反超前2比1。

除了他今場連入兩球，聖若瑟的袁振謙亦好事成雙，接應戴子軒妙傳，58分鐘追平2比2。

兩隊要互射12碼決勝，頭四輪各射失一次，拔萃的連朗狄第5輪主射，被門將張桂華擋出。

聖若瑟最後由陳俊曦鎖定勝局，互射12碼贏4比3，賽後獲選為MVP的袁振謙指，奪得冠軍好感動。

最有價值球員袁振謙︰「特別在一年內可以，得到精英賽和A Grade冠軍，其實是一件好難得的事。其實今日表現我覺得算是中規中矩，因為近期都比較多比賽，體力上有點消耗，自己在防守可能做得不太好。」

聖若瑟繼港九D1再挫男拔，相隔24年後重奪精英賽冠軍。