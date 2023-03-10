油麻地地盤工疑失足向後跌　鋼筋插穿右膊清醒送院

【有線新聞】油麻地有地盤工人懷疑失足滑倒，遭鋼筋插入身體，消防用了大約一小時救出送院。

事主送院時清醒，要戴上氧氣罩協助呼吸，右邊膊頭被鋼筋插著。地盤在彌敦道近柯士甸道，消息指下午2時許，事主在五樓做測量工作懷疑失足滑倒，身體向後方跌落地，遭一支鋼筋插入身體，不能移動。消防接報到場，用了大約一小時把鋼筋鋸斷，醫管局派出醫療隊，在場協助拯救。