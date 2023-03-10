19歲男學生冒警訛騙事主洗黑錢詐43萬　判入勞教中心、賠10萬元

【有線新聞】一名男學生承認冒警詐騙一名男子43萬元，被判入勞教中心及賠償10萬元。

19歲被告羅琛朗被控去年3月向60多歲事主自稱警察，訛稱事主在內地涉及洗黑錢案，要求他將戶口內存款轉到兩個不知名戶口。被告早前承認串謀詐騙及冒充公職人員罪，裁判官判刑說被告認罪省卻法庭時間，加上願意賠償判處勞教中心令，兩星期內要向事主賠償10萬元。