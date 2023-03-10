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沙田禾輋邨單位起火　單位內發現一具女屍

  • i-Cable
  • 2023年03月10日
【有線新聞】沙田禾輋邨有單位起火，一名女子懷疑被燒死。
起火單位噴出大量黑煙，露台下方有火舌冒出，居民自行疏散，有人抱著嬰兒逃生。現場是禾輋邨順和樓低層一個單位，下午2時許，消防接獲多個火警報告，趕到後約半小時將火救熄，其後在單位內發現一具女性屍體，正調查起火原因。
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