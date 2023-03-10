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播錯國歌｜港協暨奧委會批冰協不按指引 考慮暫停津貼等懲處
i-Cable
2023年03月10日
【有線新聞】世界冰球錦標賽播錯國歌事件，香港冰球協會提交調查報告，港協暨奧委會認為冰協沒按指引行事，會與政府商討是否懲處。
冰協說賽前已提供正確的國歌，但報告沒交代何時、何地及是否以硬件形式提供，港協多番追問下冰協亦避而不答，有理由相信沒按指引行事。港協又引述報告說比賽前領隊按指引要求核對國歌，但不獲大會理會，認為如果能嚴謹核對，事件就可避免，批評冰協沒遵從部分指引要求，會與政府商討、考慮懲處冰協，包括暫停會員資格，或暫停津貼、資助。港協重申維護國歌和區旗尊嚴是大是大非的議題，絕不容許運動員的努力因人為失誤蒙上污點。
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