i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
荃灣貓隻被困生果店捲閘 獲救無受傷、交愛協帶走
i-Cable
2023年03月11日
【有線新聞】荃灣有貓被困在店舖捲閘。
現場是川龍街一間生果店，凌晨3時許，途人發現一隻貓被困在捲閘，消防到場爬上木梯將被困的貓救出，牠沒有受傷，交由愛護動物協會人員帶走。
港聞
新聞資訊
其他人也在看
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年03月02日
深圳數字人民幣教學 港人用八達通拍卡 即拎$200人民幣｜附領取方法
生活
有線生活
2023年03月07日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學 健康申報3大方法一文看｜附申報網址
生活
有線生活
2023年03月07日
一線搜查｜樓上鄰居深夜發噪音 港男投訴不果 鐵閘走廊貼大字報警告：玩謝佢
生活
有線生活
2023年03月07日
北角炮台山道的士落斜失控撞倒途人 兩人昏迷 84歲司機涉危駕被捕
港聞
新聞資訊
2023年03月05日
美國六旬婦「有心有力」 欲與25歲丈夫締愛情結晶 反擊質疑聲音：我精力充沛
即時新聞
新聞資訊
2023年03月09日
下一則新聞
下一則新聞
美國眾議院一致通過要求全面公開病毒源頭情報
兩岸國際
新聞資訊
今天
推薦閱讀
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月31日
香港奇案｜大角咀肢解父母案改編電影《正義迴廊》 好友曾爆料：周凱亮唔係為錢咁簡單
娛樂
生活
有線生活
2023年03月07日
河口湖酒店16間推介 人均$200！富士山絕景／露天溫泉／一泊二食／免費早餐
旅遊
生活
有線生活
2023年02月05日
蔡天鳳碎屍案｜「五姐」入稟禁制鄺球出售加多利山豪宅 要求簽立轉讓業權文件
即時新聞
新聞資訊
2023年03月07日
葵涌垃圾站「畫廊」清「牆」惹爭議 清潔工指太多人「打卡」釀危險才拆走 房署：不宜擺放工作無關物品
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年03月08日
一線搜查｜口罩令取消 剩餘太多存貨？5大回收機構＋口罩當錢用優惠 尖沙咀／大圍都有
生活
有線生活
2023年03月03日
其他人也在看
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年03月02日
深圳數字人民幣教學 港人用八達通拍卡 即拎$200人民幣｜附領取方法
生活
有線生活
2023年03月07日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學 健康申報3大方法一文看｜附申報網址
生活
有線生活
2023年03月07日
一線搜查｜樓上鄰居深夜發噪音 港男投訴不果 鐵閘走廊貼大字報警告：玩謝佢
生活
有線生活
2023年03月07日
北角炮台山道的士落斜失控撞倒途人 兩人昏迷 84歲司機涉危駕被捕
港聞
新聞資訊
2023年03月05日
美國六旬婦「有心有力」 欲與25歲丈夫締愛情結晶 反擊質疑聲音：我精力充沛
即時新聞
新聞資訊
2023年03月09日