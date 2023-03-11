交椅洲人工島被質疑「飄移」　工程師學會會長批天方夜譚　稱港數十年主要工程無「爛尾」

【有線新聞】工程師學會會長卜國明反駁坊間對交椅洲填海的質疑，指人工島飄移只是形容詞，可能因海平面上升被浸，更是天方夜譚。

工程師學會會長卜國明：「坊間有質疑指人工島填海會否飄移，坦白講這個世界不會有填海飄移這回事，是一個傳媒的形容詞。過往十年的填海，第一沒飄移，第二穩穩妥妥完成，早前坊間引述外國填海『爛尾』，香港幾十年的工程經驗，我從未見過有主要工程『爛尾』。未來氣候變化，人工島會否被浸？（海平面）最大可能是平均上升幅度介乎0.5至1米，並非坊間所說的5米、7米，甚至最誇張，指升高水平達12米，這有點天方夜譚。」