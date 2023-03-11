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鍾南山讚本港撤銷疫令「做得不錯」　料社會復常後風險不大

  • i-Cable
  • 2023年03月11日
【有線新聞】內地疾控專家鍾南山來港出席一個健康教育展覽，他說香港撤銷防疫措施做得不錯，相信社會復常後不會有太大風險。
中國工程院院士鍾南山：「放寬（防疫）香港做得不錯，各方面做得相對較大陸早一些，放寬採取了很多行動，結果都沒有發生很大問題。我認為風險不會很大，因為其中一點，打齊疫苗的覆蓋率很高，第二就是現時Omicron病毒致死性、致病性減弱很多。」
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