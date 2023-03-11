陳茂波專訪｜未必以個別基建項目發債　月底高峰論壇料過百家族來港參加

【有線新聞】財政預算案提及設立基礎建設債券，財政司司長陳茂波說，未必以個別基建項目發債，但會列出債券支持項目清單，保留透明度。至於月底舉行的家族辦公室高峰論壇，陳茂波透露有過百家族來港參加。

預算案提出成立基建債券計劃，管理大型基建現金流，具體如何做？財政司司長陳茂波在本台節目《有理有得傾》說，未必會以個別項目發債。陳茂波：「專門項目發債未必最有效益，有時發債有一定的規模，會較便宜和掌握時點十分重要，有時我們發債時，也有其他人發債，在該時點大家一同湧出來，就會搶貴了。我們需要掌握時點和規模，所以我們的想法是，我們以前發綠債是這樣，我發這筆綠債，我準備支持甚麼項目，會列出清單。」

政府另一邊廂積極向外吸資，月底會在故宮文化博物館舉行高峰論壇，吸引更多家族辦公室落戶香港，陳茂波說報名踴躍，「逾一百個和較頂級的，來參加的人數也有三、四百人，可以這樣說，算是區內一件盛事，我們認為邀請他們前來，他們來到親身看看，會更加感受到香港的吸引力，以及能吸引家族辦公室落戶在這裏，亦會帶動我們，例如資產管理和財富管理的業務。」

近日洗衣街商業地王，中標價遠低估算引起關注，陳茂波解釋因為發展商要興建大量社區設施，不同意是賤賣。陳茂波：「特區政府沒有一個高地價政策，以前有這樣的批評，第二，我們亦不會賤賣土地，因為每一次招標的時候，都交由地政署一組獨立的專業測量師，去做一個獨立專業的評估，去定一個底價，底價是多少？招標的時候我們也不知道。」他說政府要持續、穩定地供應商業和住宅土地，不會因為市場有短期波動，就打亂這些計劃。