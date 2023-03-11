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文憑試考生續須戴口罩　蔡若蓮：為考生健康著想

  • i-Cable
  • 2023年03月11日
【有線新聞】今屆文憑試繼續要求考生戴口罩，教育局局長蔡若蓮說，是為了考生健康著想。
教育局局長蔡若蓮：「同學準備了10多年的考試，我們都很希望以最安全，考慮到各個同學的身體狀況不同，如果我們能夠大家每人做多一些，讓其他同學都安心，能夠在一個防止其他各種感染機會或者其他傳染病，我們覺得這個大家行多一步，做多一些是對大家最好。」
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