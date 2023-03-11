i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
文憑試考生續須戴口罩 蔡若蓮：為考生健康著想
i-Cable
2023年03月11日
【有線新聞】今屆文憑試繼續要求考生戴口罩，教育局局長蔡若蓮說，是為了考生健康著想。
教育局局長蔡若蓮：「同學準備了10多年的考試，我們都很希望以最安全，考慮到各個同學的身體狀況不同，如果我們能夠大家每人做多一些，讓其他同學都安心，能夠在一個防止其他各種感染機會或者其他傳染病，我們覺得這個大家行多一步，做多一些是對大家最好。」
港聞
新聞資訊
其他人也在看
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年03月02日
深圳數字人民幣教學 港人用八達通拍卡 即拎$200人民幣｜附領取方法
生活
有線生活
2023年03月07日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學 健康申報3大方法一文看｜附申報網址
生活
有線生活
2023年03月07日
一線搜查｜樓上鄰居深夜發噪音 港男投訴不果 鐵閘走廊貼大字報警告：玩謝佢
生活
有線生活
2023年03月07日
北角炮台山道的士落斜失控撞倒途人 兩人昏迷 84歲司機涉危駕被捕
港聞
新聞資訊
2023年03月05日
美國六旬婦「有心有力」 欲與25歲丈夫締愛情結晶 反擊質疑聲音：我精力充沛
即時新聞
新聞資訊
2023年03月09日
下一則新聞
下一則新聞
陳茂波專訪｜未必以個別基建項目發債 月底高峰論壇料過百家族來港參加
港聞
新聞資訊
首頁新聞
今天
推薦閱讀
深水埗大排檔兩枱食客持硬物互毆 兩人受傷送院
港聞
新聞資訊
2023年03月04日
一線搜查｜口罩令取消 剩餘太多存貨？5大回收機構＋口罩當錢用優惠 尖沙咀／大圍都有
生活
有線生活
2023年03月03日
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回 前夫一家背景複雜 一文整合案情重點
即時新聞
新聞資訊
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜消息指村屋現場檢獲頭骨雙腳基因檢測與死者脗合
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年03月06日
河口湖酒店16間推介 人均$200！富士山絕景／露天溫泉／一泊二食／免費早餐
旅遊
生活
有線生活
2023年02月05日
蔡天鳳碎屍案｜內地落網29歲女子涉聯絡林舜助友人鄺港智潛逃 警方暫控協助罪犯
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年03月07日
其他人也在看
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年03月02日
深圳數字人民幣教學 港人用八達通拍卡 即拎$200人民幣｜附領取方法
生活
有線生活
2023年03月07日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學 健康申報3大方法一文看｜附申報網址
生活
有線生活
2023年03月07日
一線搜查｜樓上鄰居深夜發噪音 港男投訴不果 鐵閘走廊貼大字報警告：玩謝佢
生活
有線生活
2023年03月07日
北角炮台山道的士落斜失控撞倒途人 兩人昏迷 84歲司機涉危駕被捕
港聞
新聞資訊
2023年03月05日
美國六旬婦「有心有力」 欲與25歲丈夫締愛情結晶 反擊質疑聲音：我精力充沛
即時新聞
新聞資訊
2023年03月09日