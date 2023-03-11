返回
按輸入鍵開始搜尋

公社科考察團｜未來兩個月逾兩萬學生參加　蔡若蓮：冀助了解國情、大灣區

  • i-Cable
  • 2023年03月11日
【有線新聞】高中公社科首個考察團下月出發，教育局局長蔡若蓮說，整個4月有逾6,000名學生參加，5月的考察團參加學生更達到16,000人。
教育局局長蔡若蓮：「4月3日會有第一團，當日有250位同學參加首發團，整個4月約有6,000多名同學報名，有60多間學校，估計大約100人一團。我感受到大灣區高速發展，每一個地方都充滿活力，當然在發展過程中，我認為經過這三年疫情，如果同學能親身去看一下，了解國家最新發展，以及大灣區文化歷史地點，對他們的公民與社會發展科學習，非常有幫助。」
其他人也在看
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟　填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
2023年03月02日
深圳數字人民幣教學　港人用八達通拍卡　即拎$200人民幣｜附領取方法
2023年03月07日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學　健康申報3大方法一文看｜附申報網址
2023年03月07日
一線搜查｜樓上鄰居深夜發噪音　港男投訴不果　鐵閘走廊貼大字報警告：玩謝佢
2023年03月07日
北角炮台山道的士落斜失控撞倒途人　兩人昏迷　84歲司機涉危駕被捕
2023年03月05日
美國六旬婦「有心有力」　欲與25歲丈夫締愛情結晶　反擊質疑聲音：我精力充沛
2023年03月09日