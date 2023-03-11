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公社科考察團｜未來兩個月逾兩萬學生參加 蔡若蓮：冀助了解國情、大灣區
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2023年03月11日
【有線新聞】高中公社科首個考察團下月出發，教育局局長蔡若蓮說，整個4月有逾6,000名學生參加，5月的考察團參加學生更達到16,000人。
教育局局長蔡若蓮：「4月3日會有第一團，當日有250位同學參加首發團，整個4月約有6,000多名同學報名，有60多間學校，估計大約100人一團。我感受到大灣區高速發展，每一個地方都充滿活力，當然在發展過程中，我認為經過這三年疫情，如果同學能親身去看一下，了解國家最新發展，以及大灣區文化歷史地點，對他們的公民與社會發展科學習，非常有幫助。」
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