鄧燕娥獲准以20萬元保釋　需交出護照　對被國安處拘捕感「莫名其妙」

【有線新聞】前職工盟總幹事鄧燕娥早前被警方國安處拘捕，她獲准以20萬元保釋。

鄧燕娥中午離開灣仔警察總部，她是支聯會主席李卓人的妻子，星期四在赤柱監獄外，因涉嫌勾結外國或境外勢力，被警方國安處拘捕。今日獲准以20萬元保釋，需要交出護照，下星期五再報到。鄧燕娥：「我覺得很莫名其妙，因為我一直以來的工作，都與勞工權益、工人組織、工會有關，所以我不明白為何犯法，還說會危害國家安全。」