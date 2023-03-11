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鄧燕娥獲准以20萬元保釋　需交出護照　對被國安處拘捕感「莫名其妙」

  • i-Cable
  • 2023年03月11日
【有線新聞】前職工盟總幹事鄧燕娥早前被警方國安處拘捕，她獲准以20萬元保釋。
鄧燕娥中午離開灣仔警察總部，她是支聯會主席李卓人的妻子，星期四在赤柱監獄外，因涉嫌勾結外國或境外勢力，被警方國安處拘捕。今日獲准以20萬元保釋，需要交出護照，下星期五再報到。鄧燕娥：「我覺得很莫名其妙，因為我一直以來的工作，都與勞工權益、工人組織、工會有關，所以我不明白為何犯法，還說會危害國家安全。」
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