美國矽谷銀行資不抵債被下令接管

【有線新聞】主要為初創企業融資的美國矽谷銀行資不抵債，被加州監管部門接管，是美國歷來第二大倒閉的銀行。財長耶倫強調銀行系統仍保持韌性，有信心應對這次銀行倒閉事件。

美國第十六大的矽谷銀行，經營情況在幾日間急轉直下。加州監管當局在星期五華爾街股市開市前，下令聯邦存款保險公司接管矽谷銀行，指銀行流動性不足，加上資不抵債要即時停業。

矽谷銀行在星期三出售一批資產出現巨額虧損，要發售新股集資逾20億美元。銀行股價之後一日暴跌六成，並持續向下。存戶憂慮銀行的營運，更引發擠提，不少客戶未能取回存款。

有客戶說矽谷銀行在協助初創企業一向獲得認可，今次被下令關閉，影響非常嚴重：「銀行一向被認為是最安全的地方，對不？這不是豪賭，我們沒有將公司所有資金投入加密貨幣，我們這天未能給供應商付款。試想數以萬計公司，因為銀行無現金而無法付款是甚麼情況。不單止我的公司有機會倒閉，整體經濟也有戲劇性影響。