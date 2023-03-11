兩會｜李慧琼當選人大常委　稱將在港宣傳中央政策　向中央反映市民意見

【有線新聞】全國人大選出新一屆159名常委，李慧琼以2,901票當選，是唯一港區代表，李慧琼感謝國家信任和人大支持，說會擔任雙向橋梁角色，向中央傳遞香港市民意見，同時向市民解說中央政策。

首次由全國政協「轉跑道」擔任全國人大代表，李慧琼以2,901票當選人大常委，是港區唯一代表，反對則有35票、3票棄權。她感謝國家信任和其他代表的支持，會以人大常委身份積極宣傳憲法、《基本法》及其他涉及香港的中央政策。全國人大常委李慧琼：「現在正是一個『由治及興』新階段，香港與內地之間防疫管控基本上取消了，我認為首要目標是更好地讓香港融入國家發展大局，更好與社會各界商量溝通。過去工作經驗以至經歷，讓我與香港市民保持緊密聯繫，這方面會有助我發揮雙向橋樑角色。」

被問到如何兼顧人大常委、立法會內會主席及民建聯主席等職務，李慧琼說會再協調。李慧琼：「內會主席、民建聯工作，我稍後會再與不同朋友溝通，聽大家意見，我感謝馬逢國（香港代表團）團長，他作為我在內會的拍檔，非常有承擔，我們積極協調中。」

卸任人大常委的譚耀宗祝賀李慧琼高票當選。第十三屆全國人大常委譚耀宗：「一直以來她帶領民建聯做得非常好，民建聯有很大發展，她在議會有很豐富的工作經驗，對內地的認識很多，不時提出意見、主張、提案，所以我很有信心李慧琼一定能夠履行她作為人大常委職責。」譚耀宗已接替劉兆佳出任全國港澳研究會副會長。