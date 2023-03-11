靈實醫院病房有氧氣喉被鑿穿　四病人須轉房

【有線新聞】將軍澳靈實醫院工程期間，懷疑鑿穿氧氣喉，影響病房供氧濃度。

靈實醫院主座大樓今早有裝修工人，懷疑意外鑿穿氧氣喉，院方隨即安排修補喉管，並調動氧氣樽，確保病人供氧不受影響，四名需要高濃度輸氧的病人轉到其他病房，暫時沒有病人病情受影響。醫院會繼續密切監察其他病房氧氣供應，事件已向醫管局呈報。