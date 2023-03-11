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地盤塌天秤｜死者家屬不滿沒公開報告　孫玉菡：調查仍未完成、不宜披露太多

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  • 2023年03月11日
【有線新聞】安達臣道地盤塌天秤意外，死者家屬不滿勞工處未有公開完整調查報告，勞工及福利局局長孫玉菡說，還有部門未完成調查，現階段不宜披露太多。
勞工及福利局局長孫玉菡：「我都很理解家屬及公眾，對這次意外的心聲和關注。一旦其他相關部門的調查，以及隨之而來必須的檢控工作做了後，我們會盡快、更詳細有關披露，當然前提是不影響司法程序，到底大家都希望見到在這宗意外中所有犯事、要負起責任的人，我們希望他們面對法律審訊。」
孫玉菡說提高工業意外罰則的職安健修例草案，預計下月在立法會恢復二讀，期望盡快通過後落實，不過法例實施前發生的意外，包括安達臣道事故，只能按現行法例處理。
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