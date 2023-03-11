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涉南丫島砍伐沉香木、總值約230萬元　12名內地人被捕

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  • 2023年03月11日
【有線新聞】警方拘捕12名內地人，涉嫌在南丫島砍伐沉香木，總值約230萬元。
檢獲證物包括沉香木、沉香及砍伐工具， 警方說，疑犯上月4日至本月10日期間，涉嫌在南丫島砍伐至少13棵沉香木，日前在中環、沙田、南丫島及羅湖口岸拘捕11男1女內地人，其中8人被控串謀盜竊、已經提堂，另外4人仍然扣留調查。
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