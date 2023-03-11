i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
涉南丫島砍伐沉香木、總值約230萬元 12名內地人被捕
i-Cable
2023年03月11日
【有線新聞】警方拘捕12名內地人，涉嫌在南丫島砍伐沉香木，總值約230萬元。
檢獲證物包括沉香木、沉香及砍伐工具， 警方說，疑犯上月4日至本月10日期間，涉嫌在南丫島砍伐至少13棵沉香木，日前在中環、沙田、南丫島及羅湖口岸拘捕11男1女內地人，其中8人被控串謀盜竊、已經提堂，另外4人仍然扣留調查。
港聞
新聞資訊
其他人也在看
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年03月02日
深圳數字人民幣教學 港人用八達通拍卡 即拎$200人民幣｜附領取方法
生活
有線生活
2023年03月07日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學 健康申報3大方法一文看｜附申報網址
生活
有線生活
2023年03月07日
一線搜查｜樓上鄰居深夜發噪音 港男投訴不果 鐵閘走廊貼大字報警告：玩謝佢
生活
有線生活
2023年03月07日
美國六旬婦「有心有力」 欲與25歲丈夫締愛情結晶 反擊質疑聲音：我精力充沛
即時新聞
新聞資訊
2023年03月09日
北角炮台山道的士落斜失控撞倒途人 兩人昏迷 84歲司機涉危駕被捕
港聞
新聞資訊
2023年03月05日
下一則新聞
下一則新聞
有理有得傾｜陳茂波
港聞
有理有得傾
新聞資訊
首頁新聞
今天
推薦閱讀
葵涌垃圾站「畫廊」清「牆」惹爭議 清潔工指太多人「打卡」釀危險才拆走 房署：不宜擺放工作無關物品
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年03月08日
免費機票｜Hello Hong Kong起動 機管局送港人8萬張免費機票 派發日期＋領取方法一文看
生活
有線生活
2023年03月07日
蔡天鳳碎屍案｜「五姐」入稟禁制鄺球出售加多利山豪宅 要求簽立轉讓業權文件
即時新聞
新聞資訊
2023年03月07日
遊奈良餵鹿被咬傷大腿 女生痛到大哭 網民分享：一個地點鹿更兇｜附一招自保方法
旅遊
生活
有線生活
2023年03月07日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月31日
一線搜查｜回鄉證續證懶人包 流程、文件、收費一覽 8類人士可插隊預約｜附中旅社連結
生活
有線生活
2023年03月01日
其他人也在看
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年03月02日
深圳數字人民幣教學 港人用八達通拍卡 即拎$200人民幣｜附領取方法
生活
有線生活
2023年03月07日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學 健康申報3大方法一文看｜附申報網址
生活
有線生活
2023年03月07日
一線搜查｜樓上鄰居深夜發噪音 港男投訴不果 鐵閘走廊貼大字報警告：玩謝佢
生活
有線生活
2023年03月07日
美國六旬婦「有心有力」 欲與25歲丈夫締愛情結晶 反擊質疑聲音：我精力充沛
即時新聞
新聞資訊
2023年03月09日
北角炮台山道的士落斜失控撞倒途人 兩人昏迷 84歲司機涉危駕被捕
港聞
新聞資訊
2023年03月05日