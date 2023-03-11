醫院冧石屎︱威院多用途室一月曾石屎掉落　假天花支架扭曲斷開

【有線新聞】威爾斯親王醫院婦產科多用途室一月時有天花石屎掉落，無人受傷。

網上圖片見到地面有多塊碎石屎，假天花支架扭曲斷開。

威院發言人確認今年1月26日接獲職員通知，特別大樓8樓婦產科一個多用途室有天花石屎物料掉落，該處不是臨床範圍，沒有病人或職員受傷。院方即日向醫管局通報事件，並在維修及檢查後確認樓宇結構安全。