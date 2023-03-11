MIRROR演唱會｜阿MO每日接受六種治療強化四肢　李父稱看到「一線生機」

【有線新聞】MIRROR演唱會受傷舞蹈員阿MO李啟言每日正接受六種治療。

阿MO父親李盛林牧師說，阿MO每天用四至六小時接受六種治療去強化四肢。過去兩星期，他每天讓膀胱儲尿兩小時，讓腦部適應排尿神經訊號，希望早日拔除尿喉。李盛林形容八個月前阿MO生命「懸於一線」，現時看到「一線生機」。