港超聯　東方0:2傑志

【有線新聞】港超聯，榜首的傑志2比0擊敗東方。

白衫的傑志初段佔優，米基爾率先試一試腳頭，差一點點，貼柱出界。

26分鐘要多謝東方。胡晉銘控離腳，丹恩奴域不客氣，快一步抽入，為傑志開紀錄。

他們攻勢浪接浪，伊高沙托尼推回中間，拗腰射近柱，被葉鴻輝擋出底線。這位東方門將相當繁忙，雙槌化解米基爾勁射。丹恩奴域禁區頂熨射，同樣給機會他表演，傑志半場只領先一球。

但換邊後再收到東方「送禮」。梁振邦頭槌頂後，丹恩奴域再次受惠，輕鬆一控一射，取得個人今場第2球。但之後被門柱，破壞大演「帽子戲法」機會。

尾段保羅不讓葉鴻輝專美，飛身撲走巴杜姆的罰球，為傑志力保不失，贏2比0。