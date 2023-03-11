英國廣播公司多名體育主持停工聲援連尼加

【有線新聞】英格蘭名宿、1986年世界盃神射手連尼加，遭英國廣播公司「封咪」的事件，風波擴大。多個節目在主持杯葛下暫停，公司向觀眾道歉；在野黨則批評公司處理不公，在政府施壓下屈服。

連尼加離開住所時，未有向守候傳媒評論事件。他本周初在Twitter發文，批評內政大臣柏斐文的難民政策殘酷，更與30年代納粹德國相提並論。英國廣播公司BBC在周末聯賽開戰前說，連尼加的帖文違反公司守則，暫停他主持《今日賽事》節目，直至雙方就使用社交媒體準則達成共識。

節目另外兩名球評家，伊恩胡禮和舒利亞都表明不會出席節目，伊恩胡禮強調是要支持連尼加，形容如果BBC辭退連尼加，自己也會離去；其後有更多名宿及主持聲援，包括杜布連及迪科爾，影響了BBC的相關節目《足球焦點》和《最後入球》等，需改為重播其他節目代替。BBC為節目安排受影響道歉，表示正努力解決問題。

在野工黨黨魁施紀賢批評，BBC並非以公正行事，向保守黨議員屈服，指風波實際源於政府的失敗，未有為難民政策負責。英國影子體育大臣鮑威爾表示，BBC受到政府壓力、失去公正性。

她說：「這是錯誤的方向，亦是工黨想要處理的事情，基於BBC須有獨立性，BBC是全面公開廣播的機構，對凝聚我們國家非常重要，亦是我們在全球的身份象徵。」自由民主黨黨魁戴宏亦要求BBC主席夏普就事件辭職。