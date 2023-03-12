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播錯國歌｜楊潤雄：嚴肅嚴厲處理　待最終報告決定是否懲處冰協

  • i-Cable
  • 2023年03月12日
【有線新聞】世界冰球錦標賽播錯國歌，政府說正等待港協暨奧委會提交最終報告，再決定是否懲處冰球協會。
文化體育及旅遊局長楊潤雄：「已經多次在不同地方發生香港國歌用錯誤的歌曲取代，對我們來說是不可接受。這次發生了這件事，我們一定要肯定香港派出的隊伍，包括冰球總會有否跟從指引辦事。如果我們發現它沒有依足指引辦事，一定會採取嚴肅態度，用一個嚴厲的方式處理。至於懲處的問題，要等待（港協暨）奧委會的報告，我們再作處理。」
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