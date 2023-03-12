市建局重建九龍城　聯同泰籍義工隊助同鄉解困

【有線新聞】有「小泰國」之稱的九龍城，近年接連有重建項目啟動。市建局與志願機構合作，找了一班泰籍人士協助、向受影響的同鄉講解安置措施。

本身是泰國人的Gigi，90年代來港定居，平時她會來九龍城這個百多呎的劏房單位，照顧孫女及下廚。她說長女一家三口居於這裏，環境也不是這麼好。Gigi：「食飯還是做功課都是在床上做，有一張小桌子給她們。有時大女兒走路時踢到東西，她會說：『這裏我走動不到、我很慘。』我剛剛洗了廁所，一會兒後就有髒物湧出來，很慘，我心想前租戶要搬走，可能因為廁所的問題令她太累。」

Gigi與小女兒早前一直住在土瓜灣庇利街一間天台屋，遇到颱風、下雨都會水浸，又試過被盜竊。之後因重建獲安置到樂民新村，她說很開心。之後更加入了市建局與泰人恩福服務中心合作組織的泰人服務義工隊，逢星期二、四會到九龍城探望同鄉，亦會以泰文解釋重建政策，用自身經歷幫助受影響的泰國人。Gigi：「我們一個字都不懂，我知道在這裏有中心、我知道開心很多，收到（市建局的）信件都可以問、打電話也可以，很方便，方便很多很多。我很高興，也有心希望幫忙。」

義工隊投入服務約一年，已服務超過300名泰國籍居民及商戶，未來除了繼續講解重建政策及安置措施，亦會繼續加強泰國籍居民的聯繫，承傳泰國文化。