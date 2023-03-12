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張國鈞談訪歐四國行　稱助海外人士了解香港實際情況

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  • 2023年03月12日
【有線新聞】律政司副司長張國鈞訪問歐洲四國近一星期後返港，期間拜訪了多個國際組織的代表，包括與世貿總幹事商討合作。他說今次外訪有助海外人士了解香港實際情況。
張國鈞：「與不同界別人士見面，我都特別提到有關國安法和完善選舉制度後在香港的情況。我都見到有很多這些代表事後亦跟我說，對我的一些發言，覺得令他們加深了對香港的認識，亦可以這樣說，在西方主要媒體外，今次是一個難得的機會，讓我們香港特區直接與四個國家的商界、法律界及駐國際組織的代表溝通，令他們知道香港的實際情況。」
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