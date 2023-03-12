科技園認人才流失　將與本地大學中學合作　提高學生對創科認知

【有線新聞】科技園承認近幾年人才流失、創科人才需求同時增加，吸引海外人才外，亦會跟本地中學、大學合作，提高學生對創科的認知，為長遠發展鋪路。

科技園人才及人力資源總監王秀麗：「我們希望他們在中學時未正式選擇大學本科，已經有少許認知有關創科是甚麼，所以我們與很多機構，中學、非政府組織或青年團體都有很多接觸，帶他們來科學園，親身體驗創科是甚麼，讓他們見識一下。大學方面很多就是實習，給他們一個工作機會，有短期、一個多月的；有些是長期計學分的，與大學合作，來科技園工作半年，我們有學分給他計算。」