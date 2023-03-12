返回
按輸入鍵開始搜尋

科技園認人才流失　將與本地大學中學合作　提高學生對創科認知

  • i-Cable
  • 2023年03月12日
【有線新聞】科技園承認近幾年人才流失、創科人才需求同時增加，吸引海外人才外，亦會跟本地中學、大學合作，提高學生對創科的認知，為長遠發展鋪路。
科技園人才及人力資源總監王秀麗：「我們希望他們在中學時未正式選擇大學本科，已經有少許認知有關創科是甚麼，所以我們與很多機構，中學、非政府組織或青年團體都有很多接觸，帶他們來科學園，親身體驗創科是甚麼，讓他們見識一下。大學方面很多就是實習，給他們一個工作機會，有短期、一個多月的；有些是長期計學分的，與大學合作，來科技園工作半年，我們有學分給他計算。」
其他人也在看
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟　填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
2023年03月02日
深圳數字人民幣教學　港人用八達通拍卡　即拎$200人民幣｜附領取方法
2023年03月07日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學　健康申報3大方法一文看｜附申報網址
2023年03月07日
一線搜查｜樓上鄰居深夜發噪音　港男投訴不果　鐵閘走廊貼大字報警告：玩謝佢
2023年03月07日
美國六旬婦「有心有力」　欲與25歲丈夫締愛情結晶　反擊質疑聲音：我精力充沛
2023年03月09日
北角炮台山道的士落斜失控撞倒途人　兩人昏迷　84歲司機涉危駕被捕
2023年03月05日