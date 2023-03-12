i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
科技園認人才流失 將與本地大學中學合作 提高學生對創科認知
i-Cable
2023年03月12日
【有線新聞】科技園承認近幾年人才流失、創科人才需求同時增加，吸引海外人才外，亦會跟本地中學、大學合作，提高學生對創科的認知，為長遠發展鋪路。
科技園人才及人力資源總監王秀麗：「我們希望他們在中學時未正式選擇大學本科，已經有少許認知有關創科是甚麼，所以我們與很多機構，中學、非政府組織或青年團體都有很多接觸，帶他們來科學園，親身體驗創科是甚麼，讓他們見識一下。大學方面很多就是實習，給他們一個工作機會，有短期、一個多月的；有些是長期計學分的，與大學合作，來科技園工作半年，我們有學分給他計算。」
港聞
新聞資訊
其他人也在看
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年03月02日
深圳數字人民幣教學 港人用八達通拍卡 即拎$200人民幣｜附領取方法
生活
有線生活
2023年03月07日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學 健康申報3大方法一文看｜附申報網址
生活
有線生活
2023年03月07日
一線搜查｜樓上鄰居深夜發噪音 港男投訴不果 鐵閘走廊貼大字報警告：玩謝佢
生活
有線生活
2023年03月07日
美國六旬婦「有心有力」 欲與25歲丈夫締愛情結晶 反擊質疑聲音：我精力充沛
即時新聞
新聞資訊
2023年03月09日
北角炮台山道的士落斜失控撞倒途人 兩人昏迷 84歲司機涉危駕被捕
港聞
新聞資訊
2023年03月05日
下一則新聞
下一則新聞
東京迪士尼周邊酒店9間 免費接駁巴士／JR站直達／24小時浴場／最多8人住｜附交通方法
旅遊
有線生活
今天
推薦閱讀
一線搜查｜回鄉證續證懶人包 流程、文件、收費一覽 8類人士可插隊預約｜附中旅社連結
生活
有線生活
2023年03月01日
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回 前夫一家背景複雜 一文整合案情重點
即時新聞
新聞資訊
2023年02月27日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月31日
蔡天鳳碎屍案｜內地落網29歲女子涉聯絡林舜助友人鄺港智潛逃 警方暫控協助罪犯
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年03月07日
蔡天鳳碎屍案｜消息指村屋現場檢獲頭骨雙腳基因檢測與死者脗合
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年03月06日
蔡天鳳碎屍案｜「五姐」入稟禁制鄺球出售加多利山豪宅 要求簽立轉讓業權文件
即時新聞
新聞資訊
2023年03月07日
其他人也在看
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年03月02日
深圳數字人民幣教學 港人用八達通拍卡 即拎$200人民幣｜附領取方法
生活
有線生活
2023年03月07日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學 健康申報3大方法一文看｜附申報網址
生活
有線生活
2023年03月07日
一線搜查｜樓上鄰居深夜發噪音 港男投訴不果 鐵閘走廊貼大字報警告：玩謝佢
生活
有線生活
2023年03月07日
美國六旬婦「有心有力」 欲與25歲丈夫締愛情結晶 反擊質疑聲音：我精力充沛
即時新聞
新聞資訊
2023年03月09日
北角炮台山道的士落斜失控撞倒途人 兩人昏迷 84歲司機涉危駕被捕
港聞
新聞資訊
2023年03月05日