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擬強制牙科生綁三年　盧寵茂：每名培訓年投放50萬元　若定兩年佔生涯少於一成

  • i-Cable
  • 2023年03月12日
【有線新聞】政府計劃修訂《牙醫註冊條例》，醫務衞生局局長盧寵茂說正考慮牙科畢業生須在公營機構實習一年才可正式註冊。
盧寵茂說加設實習期是希望提升牙醫的質素，讓他們在實習期間有更多機會接觸病人。至於牙醫正式註冊後的強制服務年期，盧寵茂說培訓一名牙科生政府平均每年須投放50萬元，一名牙醫執業平均年期35年，若將強制服務年期定在兩年，佔其執業生涯少於9%；他會繼續與業界商討細節。
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