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鄧燕娥案｜警多拘二人涉取走證物准保釋 鄧妹凌晨離開警總
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2023年03月12日
【有線新聞】警方國安處昨天以涉嫌串謀妨礙司法公正拘捕兩人，他們獲准保釋，據了解是前職工盟總幹事鄧燕娥的妹妹鄧燕梨和何俊仁的弟弟、律師何俊麒。
凌晨1時許，前職工盟培訓中心總監鄧燕梨由姐姐鄧燕娥陪同離開灣仔警察總部。警方國安處昨日在港島區拘捕63歲女子及65歲男子，兩人獲准保釋，四月中旬向警方報到。警方說調查顯示他們涉嫌在警方持法庭手令搜查一個處所前取走與一宗「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」案件有關的證物，企圖阻礙警方調查。
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