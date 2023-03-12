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灣仔有住宅單位疑電腦短路起火 一人輕傷
i-Cable
2023年03月12日
【有線新聞】灣仔有住宅單位起火，一人受輕傷。
走火警時受輕傷的女子經救護人員初步治理後毋須送院，現場是堅拿道西15號，下午近2時，大廈一個單位冒出濃煙，消防派出一隊煙帽隊及開動一條喉灌救，約40分鐘後將火撲熄，期間疏散十多名住戶到樓下安全位置，經調查後，懷疑是電腦短路引致火警。
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