灣仔有住宅單位疑電腦短路起火　一人輕傷

【有線新聞】灣仔有住宅單位起火，一人受輕傷。

走火警時受輕傷的女子經救護人員初步治理後毋須送院，現場是堅拿道西15號，下午近2時，大廈一個單位冒出濃煙，消防派出一隊煙帽隊及開動一條喉灌救，約40分鐘後將火撲熄，期間疏散十多名住戶到樓下安全位置，經調查後，懷疑是電腦短路引致火警。