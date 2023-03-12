龍翔道近豐力樓貨車撞欄　兩人受傷一度被困

【有線新聞】龍翔道近豐力樓有貨車失事撞欄，兩人受傷。

涉事貨車車胎卡在防撞欄，未有衝落山坡，消防員到場後用鋼索固定車身，在車內救出被困的50歲男司機及41歲男乘客。下午2時許，該貨車沿龍翔道往葵涌方向行駛，駛到豐力樓對開失事剷上行人路，撞毀一排鐵欄，現場交通一度受阻。