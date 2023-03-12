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大埔那打素醫院內科病房床頭燈組件鬆脫移位　無人傷

  • i-Cable
  • 2023年03月12日
【有線新聞】大埔那打素醫院有病房床頭燈組件鬆脫，無人受傷。
院方周六接獲職員報告，內科病房一支床頭燈組件鬆脫及移位，沒有病人或職員受傷。病房運作維持正常，工程人員凌晨完成維修，會詳細調查床頭燈組件鬆脫原因，院方亦已安排檢查院內同類裝置，預計星期一完成。
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