大埔那打素醫院內科病房床頭燈組件鬆脫移位　無人傷

【有線新聞】大埔那打素醫院有病房床頭燈組件鬆脫，無人受傷。

院方周六接獲職員報告，內科病房一支床頭燈組件鬆脫及移位，沒有病人或職員受傷。病房運作維持正常，工程人員凌晨完成維修，會詳細調查床頭燈組件鬆脫原因，院方亦已安排檢查院內同類裝置，預計星期一完成。