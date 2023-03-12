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支聯會拒交資料案｜歐盟對外行動署稱打壓自由 外交部駐港公署指粗暴干涉
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2023年03月12日
【有線新聞】支聯會成員拒交資料案，歐盟對外行動署形容是打壓自由，外交部駐港特派員公署表示強烈不滿和堅決反對。
公署發言人說支聯會成員抗拒配合香港警方依法提出的要求，特區司法機關依法審判是維護香港國安法權威的必要之舉，批評個別西方政客罔顧事實，為反中亂港份子撐腰叫屈，暴露他們狼狽為奸，粗暴干涉香港事務及中國內政，肆意踐踏國際法原則，敦促他們認清事實，立即停止詆毀香港法治及司法獨立。
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