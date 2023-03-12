返回
按輸入鍵開始搜尋

支聯會拒交資料案｜歐盟對外行動署稱打壓自由　外交部駐港公署指粗暴干涉

  • i-Cable
  • 2023年03月12日
【有線新聞】支聯會成員拒交資料案，歐盟對外行動署形容是打壓自由，外交部駐港特派員公署表示強烈不滿和堅決反對。
公署發言人說支聯會成員抗拒配合香港警方依法提出的要求，特區司法機關依法審判是維護香港國安法權威的必要之舉，批評個別西方政客罔顧事實，為反中亂港份子撐腰叫屈，暴露他們狼狽為奸，粗暴干涉香港事務及中國內政，肆意踐踏國際法原則，敦促他們認清事實，立即停止詆毀香港法治及司法獨立。
其他人也在看
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟　填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
2023年03月02日
深圳數字人民幣教學　港人用八達通拍卡　即拎$200人民幣｜附領取方法
2023年03月07日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學　健康申報3大方法一文看｜附申報網址
2023年03月07日
一線搜查｜樓上鄰居深夜發噪音　港男投訴不果　鐵閘走廊貼大字報警告：玩謝佢
2023年03月07日
美國六旬婦「有心有力」　欲與25歲丈夫締愛情結晶　反擊質疑聲音：我精力充沛
2023年03月09日
北角炮台山道的士落斜失控撞倒途人　兩人昏迷　84歲司機涉危駕被捕
2023年03月05日