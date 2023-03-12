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烏干達旅客涉嫌體內藏毒　海關檢35萬元冰毒

  • i-Cable
  • 2023年03月12日
【有線新聞】一名烏干達抵港旅客涉嫌體內藏毒，被控一項販毒罪，星期一提堂。 
報稱輪胎維修員的30歲外籍旅客排出49粒共640克懷疑冰毒，市值約35萬元。他星期六由烏干達抵港，只有一件手提行李，海關懷疑他體內藏毒，送他到醫院檢查。海關說這是今年首宗航空旅客涉嫌體內藏毒案，相信通關後，販毒集團會再利用旅客運毒，會繼續打擊。
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