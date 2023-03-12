澳門46歲婦倒斃賓館房間　頭部有多處不尋常傷痕　司警列兇殺案

【有線新聞】澳門一名女子在賓館房間倒斃，列作兇殺案。

司警到位於中區的賓館調查，帶走床單、枕頭和死者物品等證物。事發在早上近11時，一名46歲女子被發現倒斃於在賓館房間內，頭部有多處不尋常傷痕，司警列作兇殺案調查，涉案的房間暫時封閉。