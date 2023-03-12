德國羽毛球公開賽　伍家朗反勝李詩灃封王

【有線新聞】港隊的伍家朗，奪得德國羽毛球公開賽男單冠軍，打破長達3年的錦標荒。

伍家朗四強苦戰三局，淘汰隊友李卓耀，繼上月初泰國大師賽後再殺入決賽。面對中國的李詩灃，落後一局20比22下，連贏兩局21比18，反勝局數2比1，相隔超過3年再贏巡迴賽冠軍。