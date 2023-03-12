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體操世界盃巴庫站 石偉雄在跳馬摘銅
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2023年03月12日
【有線新聞】體操的石偉雄，在世界盃巴庫站獲得跳馬銅牌。
初賽第8名入決賽，石偉雄第一跳起用高難度的「李世光跳」，獲得14.866分。第二跳取得14.566分，兩跳平均分是14.716，繼德國站後再獲銅牌。
菲律賓及英國代表分別得金、銀牌。
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