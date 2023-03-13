北韓稱潛艇成功試射兩枚戰略巡航導彈

【有線新聞】北韓官方朝中社證實，北韓潛艇昨日成功試射 兩枚戰略巡航導彈，射程可覆蓋南韓全國和駐日美軍基地。分析認為，北韓是要反制美韓今日開始的「自由護盾」聯合軍演。

北韓朝中社證實，「824英雄艦」潛艇星期日凌晨，在東海景浦灣水域進行潛射訓練，成功試射兩枚戰略巡航導彈。報道指，導彈以8字型的軌道推進，飛行7500多秒，即兩小時6分鐘左右，擊中1500公里外海域的目標。訓練取得了預期的成果，確認相關武器系統的可靠性，以及潛艇的攻擊作戰能力。

今次是北韓首次利用潛艇發射巡航導彈，而「824英雄艦」於2016年，亦曾經用來發射「北極星1型」彈道導彈。南韓聯合參謀本部說，軍方周日上午偵測到北韓潛艇在新浦近海試射型號不明的彈道導彈，正分析相關數據，評估導彈的類型。韓聯社引述專家說，北韓巡航導彈射程達1500公里，意味打擊範圍將覆蓋南韓全境和駐日美軍基地。

北韓領袖金正恩，日前主持勞動黨中央軍委會會議時，稱要採取更有效和更具威力的國家戰爭遏制力，應對美韓的戰爭挑釁行動。分析認為，北韓今次潛射導彈演練，是針對美韓今日開始的「自由護盾」聯合演習的反制措施。軍演為期約十一日、是歷來最長，亦是自文在寅政府後，首次重啟戰區規模的實兵演習。