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兩會｜習近平：紮實推進一國兩制、祖國統一大業
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2023年03月13日
【有線新聞】國家主席習近平說要紮實推進一國兩制，支持港澳更好融入國家發展大局。
習近平：「我們要紮實推進一國兩制實踐和祖國統一大業，推進強國建設離不開香港、澳門長期繁榮穩定，要全面準確、堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，支持香港、澳門特別行政區發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局。」
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